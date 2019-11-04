Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl?

Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğköfte tarifi nasıl? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye izleyicileri, heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen isim Murat oldu. Masterchef Türkiye'nin bugün yayınlanacak bölümünde Mavi takımın kaptanı belli olacak ve ödül oyunu oynanacak. Kaptanlık için yarışmacılardan çiğköfte yapılması istenecek. Masterchef Türkiye yeni bölümde neler yaşandı? sorusunun yanıtı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de bu hafta kaptanlık için yarışmacılardan çiğköfte yapılması isteniyor. En güzel çiğköfteyi yapan yarışmacı Mavi takımın kaptanı olacak. Mavi takımın kaptanı Kırmızı takımın kaptanını ve ilk yarışmacıyı seçme hakkına da sahip olacak. Kaptanlık oyunu oynandıktan sonra yarışmayı kazanan isim haberimiz içerisinde eklenecek.

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ NASIL?

Bugün yarışmacılar en güzel çiğköfteyi yapmak için bütün hünerlerini sergileyecek. Şeflerin çiğköfte ipucuları yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Masterchef Türkiye, bugün saat 20:00'de TV8 ekranlarına gelecek.