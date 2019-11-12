Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede?

Masterchef'te her hafta, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu stüdyo dışında oynanıyor. Bugünkü dokunulmazlık oyunu bir okulda oynanıyor. Masterchef izleyicileri Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bu hafta Masterchef Türkiye'nin çekildiği yer bir okul oldu. Masterchef yeni bölümü Tuzla Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda çekildi. Masterchef yarışmacıları bugün öğrenciler için yemek yapacak. Çocuklar beğendikleri yemeklere göre takımlara oy verecek.

TUZLA ORHANLI İLKOKULU ORTAOKULU NEREDE?

Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu, Orhanlı İlkokulu Orhanlı Mh. İrfan Cd. No1 Tuzla adresinde yer alıyor.

Ulaşım Tuzla Merkezden Özel Halk Otobüsleri ile Kartal Merkezden Özel Halk Otobüsleri ile Pendik Merkezden Özel Halk Otobüsleri ve Özel Minibüsler ile Kurtköy Merkezden Özel Minibüsler ile

İl/İlçe Merkezine Uzaklık Tuzla İlçe Merkezine Uzaklık 12 Km. İstanbul İl Merkezine Uzaklık 40 Km

Vizyon: Türk Milli Eğitim Sisteminin gelişimini sağlayacak özgün katkılarla, ´´Bilgi çağının´´ gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, tüm gereksinimlerin karşılandığı seçkin ve kaliteli bir kurum olmaktır.

Misyon: Öğrenciler aracılığıyla velileri, aileleri eğiterek toplumsal gelişimi ve kültürel kalkınmayı sağlamak, Sürekli gelişime dönük bir değişim içinde olmak, Öğrencilerine temel beceri kazandırmak, çözüm odaklı olmak, Okul aile ilişkisini geliştirmek, Tüm kaynaklarını öğrenci başarısına yönlendirmek, Değişim ve yenileşmeye açık olmak, Yenileşmenin temelinin ´´EĞİTİM´´ olduğunun bilincinde olan bir kurum özelliğini devam ettirmektir.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de bu akşam takımlar arasında ilk dokunulmazlık yarışı oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra dokunulmazlığı kaybeden takım bilgisi haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'te TV8 ekranlarında yer alacak.