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28 Kasım 2019 Perşembe 15:06:13 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:07:29

Masterchef Türkiye eleme adayı kimler? 28 Kasım Masterchef Türkiye kim elendi?

Masterchef Türkiye eleme adayı kimler? 28 Kasım Masterchef Türkiye kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te kıyasıya mücadele devam ediyor. Pazartesi günü takımların belirlendiği Masterchef'te ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden takım Mavi takım, ikinci dokunulmazlık yarışını kaybeden takım ise Kırmızı takım oldu. Her iki takımdan da 2'şer kişi eleme potasına gitti. Masterchef'te elemeye kalan 4 isimden biri Masterchef Türkiye'ye veda edecek. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümüne ilişkin detaylar haberimizde..

Masterchef'te heyecanlı yarış devam ediyor. Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden takım Mavi takım, ikinci dokunulmazlık yarışını kaybeden takım ise Kırmızı takım oldu. Her iki takımdan da 2'şer kişi eleme potasına gitti. Masterchef'te elemeye kalan 4 isimden biri Masterchef Türkiye'ye veda edecek. Peki, Masterchef Türkiye eleme adayı kimler? 28 Kasım Masterchef Türkiye kim elendi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu hafta Masterchef'e veda eden kişi haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI
 

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

Masterchef'te ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Ekin aldı. Ekin, Rıfat'ın ismini belirledi. Takım oylamasında ise eleme potasına giden isim Güzide oldu. 

Masterchef'te ikinci dokunulmazlığı kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı kazanan kimse olmadı. 4 yarışmacı da eleme adayı olarak oylamaya girdi. Oylamadan çıkan isimler Batuhan ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Master Türkiye'de eleme oyunu oynanmadı. Eleme oyunu 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Yarışmacılardan uskumru dolması yapılması istenecek. Masterchef'e veda eden isim yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef eleme oyunu 29 Kasım Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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