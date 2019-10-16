Masterchef'in dün yayınlanan yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Çekimler, İstanbul Üsküdar'daki Tebessüm Kahvesi'nde yapıldı. Yarışmacılar kendilerine verilen yemekleri down sendromlu 10 çalışan ve müdüre hanıma ikram etti. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef Türkiye'de yemeklerin tadına bakan özel misafirler, en beğendikleri takımın renginde pulu seçerek zarfa koydu. Oylamada 6 pulu olan dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef Türkiye eleme adayı kim? Masterhef'te bu hafta kim elendi? detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık yarışını Ekin'in kaptan olduğu Kırmızı takım kazandı. Suna'nın kaptan olduğu Mavi takım ise dokunulmazlığı kaybeden taraf oldu. Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı Batuhan aldı. Batuhan takım arkadaşlarındna birini eleme potasına diret olarak gönderdi. Batuhan'ın ismini verdiği arkadaşı Güzide oldu. Takım oylamasında Eda ve Yekatarina 4 oy alarak eşit durumdaydı. Takımın kaptanı Suna verdiği oy ile potaya giden ismi Yekatarina olarak belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın 2. dokunulmazlık yarışı bu akşam oynanacak. Kaybeden takım 2 ismi eleme potasına gönderecek. Kaybeden taraf Kırmızı takım olursa 2 kişi eleme potasına gidecek. Kaybeden taraf Mavi takım olursa, 2 ismi daha elemeye göndermek durumunda kalacaklar. Masterchef Türkiye yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Masterchef Türkiye'nin elenen ismi bu akşam belli olacak. Masterchef Türkiye elenen ismi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

Masterchef Türkiye bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak. Dokunulmazlık oyununda köftenin 7 farklı versiyonu istenecek.

MASTERCHEF'TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR

Masterchef'in Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Mavi takımın kaptanı Suna oldu. Suna, Kırmızı takımın kaptanı olarak Ekin'i atadı. Daha sonra iki kaptan yarışmacılar arasında seçme yaparak kendi takımlarını kurdu.

MAVİ TAKIM

Suna, Güzide, Eda, Batuhan, Yasin, Yekaterina, Mustafa.

KIRMIZI TAKIM

Ekin, Cemre, Açelya, Kıvanç, Rıfat, F.Batuhan, Alican.