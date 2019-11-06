Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi?

  • Bist 100
    101480
  • Dolar
    5,7564
  • Euro
    6,3834
  • Altın
    275,2090
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu
Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde
Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte
Evanjelist örgüt Suriye’de YPG/PKK teröristleri ile görüntülendi Evanjelist örgüt Suriye’de YPG/PKK teröristleri ile görüntülendi
Fransa'da Müslümanların yüzde 42'si en az bir kez ayrımcılığa uğradı Fransa'da Müslümanların yüzde 42'si en az bir kez ayrımcılığa uğradı
AB, İngiltere'den komisyon üyesi adayı istiyor AB, İngiltere'den komisyon üyesi adayı istiyor
Uzmanlardan yapraklı sebzelerin bilinçli tüketimine ilişkin uyarı Uzmanlardan yapraklı sebzelerin bilinçli tüketimine ilişkin uyarı
Su tesisatçısı foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti Su tesisatçısı foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti
Devlet Su İşleri işçi alımı 2019 şartları neler? Devlet Su İşleri işçi alımı ne zaman? Devlet Su İşleri işçi alımı 2019 şartları neler? Devlet Su İşleri işçi alımı ne zaman?
Yer yarıldı zemin üzerine düştü Yer yarıldı zemin üzerine düştü
Ispanak zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmıyor Ispanak zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmıyor
Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesi 24 trilyon doları riske atabilir Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesi 24 trilyon doları riske atabilir
EPDK Başkanı, OYAK'ın TOTAL'i satın alma görüşmelerini değerlendirdi EPDK Başkanı, OYAK'ın TOTAL'i satın alma görüşmelerini değerlendirdi
Ordu'da kivi hasadına başlandı Ordu'da kivi hasadına başlandı
Prof. Dr. Şuayib Yalçın: Türkiye nöroendokrin tümörü tedavisinde dünya standartlarında Prof. Dr. Şuayib Yalçın: Türkiye nöroendokrin tümörü tedavisinde dünya standartlarında
Kök hücre nakli sonrasında resim yaparak moral buldu Kök hücre nakli sonrasında resim yaparak moral buldu
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir
Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında? Yasemin Allen nereli? Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında? Yasemin Allen nereli?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
ABD, Polonya'ya vize uygulamasına kaldırdı ABD, Polonya'ya vize uygulamasına kaldırdı
Kasım ayında denize girdiler Kasım ayında denize girdiler
Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi?
Yandex'in Türkiye'deki kullanımı bir yılda yüzde 400 arttı Yandex'in Türkiye'deki kullanımı bir yılda yüzde 400 arttı
Fatih Terim: 'Yeneceğimize inanmayan varsa kamptan ayrılsın' Fatih Terim: 'Yeneceğimize inanmayan varsa kamptan ayrılsın'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:17:55 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 15:18:52

Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan bir yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olurken, iki isim ise eleme adayı olarak belirlendi. Masterchef Türkiye izleyicileri, eleme adaylarının kimler olduğunu ve bu hafta yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek istiyor. 6 Kasım Masterchef'e veda eden isim haberimizde yer alıyor..

Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan bir yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olurken, iki isim ise eleme adayı olarak belirlendi. Masterchef Türkiye izleyicileri, eleme adaylarının kimler olduğunu ve bu hafta yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek istiyor. 6 Kasım Masterchef'te elenen yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM?

Takımların oynadığı dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için Danilo Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabağı hazırlamaya çalıştı. Başarılı tabakların içinden en iyisini seçtiklerini belirten şefler, dokunulmazlığın sahibinin Kıvanç olduğunu açıkladı. Kıvanç hem dokunulmazlığın sahibi oldu, hem de potaya gitmesi için bir isim söyledi. Kıvanç'ın potaya gönderdiği isim Mustafa oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonrası ise 2. eleme adayı Suna oldu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Mustafa ve Suna oldu.

6 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

6 Kasım Masterchef'te kimin elendiği henüz belli olmadı. Bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık yarışı oynanacak. Oyunu kaybeden takımdan 2 isim daha potaya gönderilecek. Günün sonunda potada olan 4 yarışmacıdan 1'i Masterchef'e veda edecek. Masterchef'te elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Masterchef yeni bölüm bugün saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ