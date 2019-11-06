Masterchef Türkiye eleme adayı kim? 6 Kasım Masterchef'te kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan bir yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olurken, iki isim ise eleme adayı olarak belirlendi. Masterchef Türkiye izleyicileri, eleme adaylarının kimler olduğunu ve bu hafta yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek istiyor. 6 Kasım Masterchef'te elenen yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM?

Takımların oynadığı dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için Danilo Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabağı hazırlamaya çalıştı. Başarılı tabakların içinden en iyisini seçtiklerini belirten şefler, dokunulmazlığın sahibinin Kıvanç olduğunu açıkladı. Kıvanç hem dokunulmazlığın sahibi oldu, hem de potaya gitmesi için bir isim söyledi. Kıvanç'ın potaya gönderdiği isim Mustafa oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonrası ise 2. eleme adayı Suna oldu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Mustafa ve Suna oldu.

6 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

6 Kasım Masterchef'te kimin elendiği henüz belli olmadı. Bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık yarışı oynanacak. Oyunu kaybeden takımdan 2 isim daha potaya gönderilecek. Günün sonunda potada olan 4 yarışmacıdan 1'i Masterchef'e veda edecek. Masterchef'te elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Masterchef yeni bölüm bugün saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.