Masterchef Türkiye yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Bu akşam Masterchef yarışmacıları Edirne'de Şampiyon başpınarlara yemek yapacak. En güzel yemekleri yapan ve şampiyon güreşçilerden en çok oyu toplayan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Masterchef Türkiye Edirne'de nerede çekildi? Edirne Rüstempaşa Kervansarayı nerede? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin çekildiği Rüstempaşa Kervansarayı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

Masterchef Türkiye yeni bölümü Edirne'de Rüstempaşa Kervansarayı'nda çekildi. Yarışmacılar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Turan Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Erkal, Tanju Gemici için yemek yapacak.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI NEREDE?

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırtmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup Kanuni döneminin görkemli yapılarındandır. Avlulu hanlar planındadır. Dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiştir. Katların avluya bakan yüzleri, revaklıdır. Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunur. Uzun yanlarda, karşılıklı olarak yukarı çıkan merdivenler vardır. Üst kat pencere ve kapı kemerlerinde tuğla süsleme ilginçtir. Kesme tas ve tuğladan örülmüş duvarlar yapıya anıtsal bir görüntü kazandırmaktadır Rüstem Paşa Kervansarayı 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Kent merkezinde bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı'na Eski Camii'nin hemen arkasından ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinde diğer yapıları ziyaret ederken buraya da yaya olarak gidebilirsiniz. Birbirine uzak yapılar olmadığı için yürüme mesafesi ile ulaşmak kolay olacaktır.