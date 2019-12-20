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20 Aralık 2019 Cuma 15:18:36 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 15:21:21

Masterchef Türkiye bugün kim elendi? Masterchef Türkiye son elenen yarışmacı kim?

Masterchef Türkiye'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Masterchef Türkiye bugün kim elendi? Masterchef Türkiye son elenen yarışmacı kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de final yaklaşıyor. Bu akşam ilk 5 yarışmacıdan biri Masterchef'e veda edecek. Masterchef izleyicileri bu hafta kimin yarışmaya veda ettiğini ve kimlerin ilk 4'e girdiğini merak ediyor. 20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen isim haberimizde...

Masterchef Türkiye bugün kim elendi? Masterchef Türkiye son elenen yarışmacı kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Masterchef Türkiye'de final yaklaşıyor. Bu akşam ilk 5 yarışmacıdan biri Masterchef'e veda edecek. Masterchef izleyicileri bu hafta kimin yarışmaya veda ettiğini ve kimlerin ilk 4'e girdiğini merak ediyor. 20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen isim haberimizde...

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in dün akşam ekranlara gelen MasterClass ödülü için yapılan yarışma 3 etapta gerçekleştirildi. Oynanan 3 oyunun sonunda MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı Cemre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE BUGÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta ilk olarak Alican, ikinci olarak Batuhan ve son olarak da Ekin eleme potasına girdi. Cemre ve Güzide ilk 4'ün içine girmeyi garantilerken, bu akşamki bölümün sonunda Alican, Batuhan ve Ekin arasından bir yarışmacı MasterChef'te son yemeğini yapacak.

20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen isim henüz belli olmadı. 20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

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