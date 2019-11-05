Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Masterchef Suna Aydın kimdir?

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MASTERCHEF SUNA'NIN RESTORANI NEREDE?

Masterchef Suna'nın Restoranı, İstanbul Sarıyerde bulunmaktadır. Masterchef Suna'nın Restoranı Emirgan Korusunun arka tarafında Reşitpaşada yer alıyor. İsmi ise Sual Restaurant olan mekanda Yeni nesil Türk Mutfağı ve Kahvaltısı menüleri yer alıyor.

MASTERCHEF SUNA'NIN RESTORANININ ADRESİ

Reşitpaşa Mahallesi Doğanevler Caddesi No :59/1 Sarıyer/İstanbul



MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı

gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.