Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül'de Masterchef'te kim diskalifiye oldu?

TV8 Tv ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon bölümleri ile izleyicilerden tam not alan Masterchef Türkiye'nin son bölümününde hem heyecanlı hem gergin anlar yaşandı. Ödül oyunu öncesi, kaptanlık yarışmasında bir yarışmacı kaptanlık değerlendirilmesi dışında bırakıldı. Kaptanlar belirlendikten sonra ödül oyunu oynandı. Masterchef'te kimin diskalifiye olduğu ve ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Masterchef son bölümde kim diskalifiye oldu? Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? merak edilen sorularının yanıtı haberimizde.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Jürinin istediği menü için verilen sürenin bitimiyle yarışmacıların elini masadan çekmesi gerekirken, bir yarışmacı bu kuralı ihlal etti. Şef Mehmet Yalçınkaya, Yasin Obuz'un süre bittikten sonra işlem yaptığını söyledi ve rejiden görüntüleri isteyip izlediğini belirtti.

Mehmet Şef, "Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu, dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı, almadın mı? Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz 'bitti' dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur" dedi.

Yasin ise kendisini savunarak, "Ben tabağın şekliyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Aldı benim yumurtamı attı, bir şey diyemedim. Haksızlık yaptıysam farkında olmadan yapmışımdır" dedi. Kural ihlali gerekçesiyle MasterChef Yasin, Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istediği Gaziantep yöresine ait yemekleri yapmak için büyük çaba sarf etti.

Ödül oyununda MasterChef Türkiye yarışmacılarından Gaziantep yöresine ait zeytinyağlı kuru dolma, şehriyeli bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve katmer yapması istendi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Hazırladıkları yemekler şefler tarafından beğenilen mavi takım, ödül olarak Danilo Zanna ile masterclass hakkı elde etti.