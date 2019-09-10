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10 Eylül 2019 Salı 09:28:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:28:01

MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kaç yaşında? MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir?

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir? MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef Türkiye programında kıyasıya rekabet devam ediyor. Yarışmacılardan bazıları yemekleriyle, davranışlarıyla ve stiliyle diğer yarışmacılardan daha ön plana çıkıyor. İzleyicilerin merak ettiği ve arama motorlarında araştırdığı MasterChef yarışmacılardan biri de Rıfat Yurttaş olarak karşımıza çıkıyor. Rıfat Yurttaş hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MasterChef Türkiye, yeni sezona bomba gibi başladı. Yeni jüri üyesi Danino Zanna'nın da katılımı ile renklenen MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ilk eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme olmadı. Elenen yarışmacının yerine yedek yarışmacı geldi. Jüriler tarafından bir süre masa sayısının eksilmeyeceği açıklandı. 

Yarışmada bu hafta ödül oyunu için yarışmacılar bütün hünerlerini sergilediler. Ödül oyunundan önce kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu MasterChef Rıfat Yurttaş kazandı. Kendi takımını oluşturan MasterChef Rıfat Yurttaş, istenilen menüyü takımı ile ortaya çıkardı ve ödülün de sahibi olan takımın kaptanı oldu.

Bu hafta ilgiyi daha çok kendine çeken isimlerden biri olmayı başaran MasterChef Rıfat Yurttaş hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. İzleyiciler "MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir? MasterChef yarışmacısı Rıfat Yurttaş kaç yaşında?" sorularının yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. MasterChef Rıfat Yurttaş hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

MasterChef'in 2019-2020 sezonu yarışmacısı Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.

Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.

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