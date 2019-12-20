Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman? Masterchef Türkiye O Ses Türkiye bölümü izleme linki..

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MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacılarının karşı karşıya geldiği MasterChef Türkiye'nin 72. bölümü bugün saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde (yeni bölümünde) O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları karşı karşıya geliyor. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef'in yeni bölümünde yarışmanın başlangıcından sonuna kadar tek el ile yarışacaklar. Mavi takımda O Ses Türkiye jürileri performanslarını sergiliyor. Mavi takımın kaptanı olan Beyazıt Öztürk, Mehmet Şefin ne yemeği yaptıklarını sorması üstüne "Yemeğimizin adı Allah ne verdiyse." diyor. Acun Ilıcalı ise yaptığı tatlı ile ilgili "Şov yapıyorum, şov" diyor.

Seda Sayan, mantarlı sote yapıyor ve süreye karşı yarışmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

Murat Boz, suyu nereden alacağını soruyor. Lavabodan alması gerektiğini öğrendiğinde, "Ben nasıl aşçı olayım." diyor.

Yarışma esnasında Acun Ilıcalı'nın yerleri paspas ile temizlediği de görülüyor, stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef Türkiye eleme gecesi bu akşam yapılacak. Üç yarışmacının eleme potasında olduğu MasterChef'te bir kişi yarışmaya veda edecek. Alican, Batuhan ve Ekin'in yarışacağı eleme potasında yarışmaya kim veda edecek merak ediliyor.