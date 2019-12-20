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20 Aralık 2019 Cuma 12:22:34 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 12:24:24

Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman? Masterchef Türkiye O Ses Türkiye bölümü izleme linki..

Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman? Masterchef O Ses Türkiye bölümü izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de O Ses Türkiye sürprizi yaşanıyor. MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde (yeni bölümünde) O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları kozlarını paylaşıyor. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'dan oluşan jüri ile MasterChef Türkiye yarışmacıları şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için uğraşacak. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Masterchef O Ses Türkiye bölümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyor..

Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Masterchef O Ses Türkiye bölümü izleme linki de araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Masterchef Türkiye'de O Ses Türkiye sürprizi yaşanıyor. MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde (yeni bölümünde) O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları kozlarını paylaşıyor. Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Saadet Özsırkıntı ve Murat Boz ile MasterChef Türkiye yarışmacıları şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için tüm hünerlerini sergileyecek. Eğlence ve heyecan dolu Masterchef O Ses Türkiye bölümünü kaçırmak istemeyenler Masterchef O Ses Türkiye bölümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Masterchef O Ses Türkiye bölümü ile ilgili merak edilenler haberimizde..

MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacılarının karşı karşıya geldiği MasterChef Türkiye'nin 72. bölümü bugün saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ


 

MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde (yeni bölümünde) O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları karşı karşıya geliyor. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef'in yeni bölümünde yarışmanın başlangıcından sonuna kadar tek el ile yarışacaklar. Mavi takımda O Ses Türkiye jürileri performanslarını sergiliyor. Mavi takımın kaptanı olan Beyazıt Öztürk, Mehmet Şefin ne yemeği yaptıklarını sorması üstüne "Yemeğimizin adı Allah ne verdiyse." diyor. Acun Ilıcalı ise yaptığı tatlı ile ilgili "Şov yapıyorum, şov" diyor.

Seda Sayan, mantarlı sote yapıyor ve süreye karşı yarışmanın çok zor olduğunu belirtiyor. 

Murat Boz, suyu nereden alacağını soruyor. Lavabodan alması gerektiğini öğrendiğinde, "Ben nasıl aşçı olayım." diyor.

Yarışma esnasında Acun Ilıcalı'nın yerleri paspas ile temizlediği de görülüyor, stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef Türkiye eleme gecesi bu akşam yapılacak. Üç yarışmacının eleme potasında olduğu MasterChef'te bir kişi yarışmaya veda edecek. Alican, Batuhan ve Ekin'in yarışacağı eleme potasında yarışmaya kim veda edecek merak ediliyor. 

 

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