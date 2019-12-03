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03 Aralık 2019 Salı 15:56:46 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 16:01:38

Masterchef nerede çekildi? Masterchef'in çekildiği Engelsiz Yaşam Merkezi nerede?

Masterchef nerede çekildi? Masterchef'in çekildiği Engelsiz Yaşam Merkezi nerede? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta bir gün stüdyo dışında çekimin yapıldğı Masterchef Türkiye bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çekildi. Engelsiz Yaşam Merkezi merak konusu oldu. Masterchef'in çekildiği Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Masterchef Türkiye'de bu akşam takımlar arası dokunulmazlık yarışı oynanıyor. Masterchef bugün stüdyo dışında çekim yapıyor. Bugün Masterchef'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yemekler yapılıyor. Duygusal anların yaşandığı Masterchef'te yarışmacılar yemeklerini Engelli Yaşam Merkezi'ndeki engelli vatandaşlarımız için yaptılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI


 

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ NEDİR?

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye’nin En Kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi Bulgurlu’da hizmete açıldı. 

İlkleri barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı 7 yıldızlı otel konforunda odalar ve engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntıların düşünüldüğü merkezde; kız ve erkek çocuklara yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme terapisi, dil ve konuşma terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunuyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar Eski Belediye Başkanı Mustafa Kara ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Başkan Türkmen, ağır yatalak engelli çocuğu olan aileler için de oda hizmeti sunacaklarını kaydederek, "Türkiye'de hiçbir yerde olmayan 7 yıldızlı bir otel konforunda 10 odamız var. Aileler, engelli çocuğu burada istirahat ederken kendilerine sosyal zaman bulmuş olabilecek. Alzheimer hastalığının başlangıç seviyesinde olan hastalarımız ve onların yakınlarına yönelik de bir eğitim çalışması yapacağımız okul açtık." bilgisini verdi.

Merkezdeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkati çeken Türkmen, belediyenin yaşlılar için evde bakım hizmeti, cenaze için taziye hizmeti, yenidoğan için bebek tebrik ekibi gibi tüm hizmetlerinin de bu merkezde sürdürüleceğini belirtti.
 
Merkezle ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü, ‘5 katlı merkezimiz 5 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare de açık alana sahip. Başka hiçbir kamu alanında olmayan hem kız hem de erkek çocukları için terapi havuzlarımız var. 7 yıldızlı otel konforunda özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı odalar bulunuyor. Evde engelli çocuğu olan aileler bize telefon edecek. Onları gidip evlerinden alacağız. Çocukları merkezde uzmanlar gözetiminde istirahat ederken anneler, babalar kendileri için zaman ayırabilecekler. Alışveriş, hasta ziyareti, piknik yapabilecekler ya da bir dost meclisine katılma fırsatı bulabilecekler.’’  
 
Açılışta down sendromlu bağlama üstadı Çağatay Aras, notaların otizmli dâhisi Rabia Aytek, görme engelli Emre Kandemir de unutulmaz bir konser verdi. 

Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi’nin standının da yer aldığı açılışta filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, ritim, bağlama ve ses, resim, ebru, nikâh şekeri ve konser çalışmalarını içeren atölyelerin sergileri de gerçekleştirildi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ NEREDE?

Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar'da yer alıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi Bulgurlu, Libadiye Kavşağı, 34696 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor.

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