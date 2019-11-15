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15 Kasım 2019 Cuma 10:14:26 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:17:22

Masterchef Mustafa stüdyoyu terk etti! Masterchef Mustafa elenince ne yaptı, neler söyledi?

Masterchef'te Mustafa elendi. Masterchef Mustafa elenince ne yaptı? gündemin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. Zaman zaman yarışmacı arkadaşlarının yanı sıra jüri üyelerine de sert çıkışları nedeni ile eleştiri ve uyarı alan başarılı isimlerden Mustafa dün akşam elendi. Mustafa elendiğini öğrendiği an "Ben mi elendim?" diyerek jürilerin sözünü keserek alınan karara tepkisini gösterdi. Masterchef Mustafa'nın elenmesi üzerine yaşananlar haberimizde yer alıyor..

Masterchef'te dün akşam elenen isim Mustafa oldu. Masterchef Mustafa'nın elenince söylediği sözler ve sergilediği tavır gündemin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. Zaman zaman yarışmacı arkadaşlarının yanı sıra jüri üyelerine de sert çıkışları nedeni ile eleştiri ve uyarı alan başarılı isimlerden Mustafa elendiğini öğrendiği an "Ben mi elendim?" diyerek jürilerin sözünü kesri. Alınan karara tepkisini gösteren Masterchef Mustafa önlüğünü çıkarıp stüdyoyu terk etti.  

MASTERCHEF MUSTAFA'NIN ELENDİĞİ VİDEO İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF MUSTAFA NELER SÖYLEDİ?

Elenen kişinin kendisi olduğıunu öğrenen Mustafa şu ifadelerde bulundun:

"Beklemiyordum. Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi bu bir. Herşey eksikti. Bana dört tane soğan söylediniz. Ayrıca defne yaprağı da yokru. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Ama burada Alican'ın tabağı hiçbir şekilde benim tabağımın önüne geçemezdi. Ben buna adım gibi eminim şefim. Yeri geldi görsellik dediniz, yeri geldi lezzet dediniz. Burada görselliğe önem vermiyorsanız niye o zaman benden görsel bir şey istediniz? Ben bunu söylüyorum sadece. Keşke buraya başvuru yapmasaydım da kendi halimde bir Mustafa olarak kalsaydım, kimse beni tanımasaydı, beni sevmeseydi." 

Mehmet Şef ise Mustafa'nın söylediklerine karşılık olarak "Bugüne kadar o giden yarışmacılar gitti. Sen buraya gelene kadar adalet vardı. Bu gece bitti mi?" dedi.

Mustafa Mehmet Şef'in sözlerinden sonra stüdyoyu terk etti.

Jüri üyelerinden Somer Şef, Mustafa'nın meslekte başarılı bir yol izleyebilecek biri olabileceğini ancak her zaman ustalarına saygıda kusur edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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