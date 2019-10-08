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08 Ekim 2019 Salı 14:38:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 14:39:27

Masterchef Mustafa kimdir, elendi mi? Masterchef Mustafa kovuldu mu?

Masterchef Mustafa kovuldu mu? Masterchef Mustafa kimdir, elendi mi? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef'te yarışma heyecanı devam ediyor. Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacı Mustafa ile ilgili tatsız bir olay yaşandı. Mustafa kendi yaptığı yemeği beğenilmeyince şeflere tepki verdi. Bunu üzerine Mehmet Şef, Mustafa'yı stüdyodan kovdu. Bunun üzerine Masterchef Mustafa kimdir, elendi mi? soruları arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Masterchef Mustafa'ya verilen ceza haberimizde yer alıyor.

Masterchef Mustafa kovuldu mu? Masterchef Mustafa kimdir, elendi mi? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef Mustafa, dün akşam şeflerden ceza aldı. Masterchef Türkiye'nin yayınlanan yeni bölümde yarışmacılardan 3 çeşit gözleme yapılması istendi. Danilo Şefin tadımını yaptığı Mustafa da dahil olmak üzere diğer yarışmacıların tabakları beğenilmedi. Danilo Şef tadım esnasında Mustafa'ya çıtır olmadığını belirtmişti. 

Kaptanın seçileceği esnada ise Danilo Şef hiçbir gözlemeyi beğenmediğini ve çağırmak istemediğini belirtti. Diğer Şeflerden Somer Şef Yasin'i, Mehmet Şef ise yeni yarışmacı Yekatarine ile Cemre'yi çağırdı. Tam o sırada Mustafa şeflere birşey sorabilir miyim diyerek "Hangisinin gözlemesinin çıtır?" diye çıkıştı. Bunun üzerine Mehmet Şef sinirlenerek Mustafa'dan dışarı çıkmasını istedi. Mehmet Şef Mustafa'ya "Çık dışarı, çık! Haddini bil" dedi. Mustafa'nın çıkması üzerine kaptanlık seçimi yapıldı.

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
 

MASTERCHEF MUSTAFA'YA VERİLEN CEZAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF MUSTAFA'YA NE CEZA VERİLDİ?

Masterchef Mustafa'ya verilen cezayı Somer Şef açıkladı. Masterchef yarışmacısı Mustafa'yı tekrar stüdyoya çağıran Somer Şef  bu hafta Mustafa’nın dokunulmazlık oyunlarına katılamayacağını açıkladı. Mustafa Şeflerden ve yarışmacı arkadaşlardan özür diledi.

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var.

Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.

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