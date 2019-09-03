TV8'in sevilen yemek yarışması, MasterChef Türkiye yeni sezonu izleyicilerden tam not aldı. 3 jüriden bir ismin değişmesi ile yeni bir renk gelen yarışmada asil 14 yarışmacı da belirlendi. Yarışmacılar kırmızı takım ve mavi takım olarak yarışmaya başladı. Mavi takımda kaptan olmamasına rağmen kaptan imajı çizen Murat Tokmak ilgi odağı oldu. Masterchef jürileri, Murat Tokmak'a bu şekilde davranmasını olumlu yorumladı. MasterChef Türkiye'yi izleyenler Murat Tokmak ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, MasterChef Murat Tokmak kimdir? Masterşef Murat Tokmak nereli, ne iş yapıyor? İşte MasterChef Murat Tokmak ile ilgili merak edilen detaylar sizlerle.

MASTERCHEF MURAT TOKMAK KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Murat Tokmak, küçüklüğünden beri yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor. Türkiye'nin ve Trabzon'nun MasterChef'i olmaya geliyorum diyen Murat Tokmak, bunun kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Tokmak, Trabzonspor aşçısı olarak görev alıyordu. Yönetim değişikliği ile işinden ayrılan Murat Tokmak, MasterChef Türkiye'ye katılarak, kıyasıya rekabet gösterecek 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye yarışmacısı 8. bölümü ile bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Yarışmada ilk eleme gecesi bu akşam yaşanacak.