Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri

Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi nedir? Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. 29 Ekim akşamı yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık yarışını kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarışdı. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için Dülger Naviga yemeğinin yapılması istendi. Dülger Naviga tabağını Mehmet Şef hazırladı. Masterchef izleyicileri, Mehmet Şef'in Naviga tarifi hakkında araştırma yapmaya başladı. Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi, teknik bilgileri ve malzemeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEHMET ŞEF'iN DÜLGER NAVİGA YEMEĞİ

TEKNİK; Asitte pişirme tekniği

MALZEMELER;

Dülger Naviga (Roka köpüğü) - Dülger balığı

Portakal suyu

Pirinç sirkesi

Tuz

Beyaz soğan

Limon suyu

Elma sirkesi

Lime -Garnitür ve sunum

Avakado

Taze kişniş

Domates

Kırmızı soğan

Yeşil elma

Chili biber

Beyaz biber

Tuz -Roka köpüğü

Yumurta beyazı

Tuz

Limon

Soda



Agar agar -Sunum

Susam

Ceviz

Kişniş filizi

Pancar filizi

Fesleğen filizi

Pancar yaprağı

Menekşe sarı

Menekşe beyaz

Latin yaprağı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mehmet Şef'in Dülger Naviga tabağına en yakın tabağı çıkaran isim Cemre oldu. Cemre bireysel dokunulmazlığı alarak eleme potasına göndereceği ismi Rıfat olarak belirledi.