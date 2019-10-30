Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri

  • Bist 100
    99217.6
  • Dolar
    5,7446
  • Euro
    6,3889
  • Altın
    275,4330
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Raftingin yeni adresi Munzur Çayı Raftingin yeni adresi Munzur Çayı
'Teröristlerin Batılı firmalar yol göstermeden bu tünelleri yapmasına imkan yok' 'Teröristlerin Batılı firmalar yol göstermeden bu tünelleri yapmasına imkan yok'
Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir
CHP'li vekil trafik kazası geçirdi CHP'li vekil trafik kazası geçirdi
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması
İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak
29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı 29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı
Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı
İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı
60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler? 60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler?
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi
ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü
Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması
Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü
Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi
Suriye'de ne kadar kalacaksınız diyenlere tokat gibi yanıt: Siz ne zaman çıkacaksınız onu söyleyin Suriye'de ne kadar kalacaksınız diyenlere tokat gibi yanıt: Siz ne zaman çıkacaksınız onu söyleyin
Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı
Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek
Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:28:54 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:30:59

Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri

Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi, Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık yarışını kaybeden Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlık yemeği olan Dülger Naviga'yı Mehmet Şef hazırladı. Mehmet Şef'in hazırladığı Dülger Naviga tabağına en yakın tabak çıkaran yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Masterchef izleyicileri, Mehmet Şef'in Naviga tarifi hakkında araştırma yapmaya başladı. Mehmet Şef, Naviga tarifi ve teknik bilgileri Instagram hesabı üzerinden paylaştı. İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi ve malzemeleri..

Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi nedir? Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. 29 Ekim akşamı yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık yarışını kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarışdı. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için Dülger Naviga yemeğinin yapılması istendi. Dülger Naviga tabağını Mehmet Şef hazırladı. Masterchef izleyicileri, Mehmet Şef'in Naviga tarifi hakkında araştırma yapmaya başladı. Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi, teknik bilgileri ve malzemeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEHMET ŞEF'iN DÜLGER NAVİGA YEMEĞİ

TEKNİK; Asitte pişirme tekniği

MALZEMELER;

Dülger Naviga (Roka köpüğü) - Dülger balığı
Portakal suyu
Pirinç sirkesi
Tuz
Beyaz soğan
Limon suyu
Elma sirkesi
Lime -Garnitür ve sunum
Avakado
Taze kişniş
Domates
Kırmızı soğan
Yeşil elma
Chili biber
Beyaz biber
Tuz -Roka köpüğü
Yumurta beyazı
Tuz
Limon
Soda


Agar agar -Sunum
Susam
Ceviz
Kişniş filizi
Pancar filizi
Fesleğen filizi
Pancar yaprağı
Menekşe sarı
Menekşe beyaz
Latin yaprağı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mehmet Şef'in Dülger Naviga tabağına en yakın tabağı çıkaran isim Cemre oldu. Cemre bireysel dokunulmazlığı alarak eleme potasına göndereceği ismi Rıfat olarak belirledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ