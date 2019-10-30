Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi haberimizde: İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri
Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi, Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık yarışını kaybeden Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlık yemeği olan Dülger Naviga'yı Mehmet Şef hazırladı. Mehmet Şef'in hazırladığı Dülger Naviga tabağına en yakın tabak çıkaran yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Masterchef izleyicileri, Mehmet Şef'in Naviga tarifi hakkında araştırma yapmaya başladı. Mehmet Şef, Naviga tarifi ve teknik bilgileri Instagram hesabı üzerinden paylaştı. İşte Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi ve malzemeleri..
Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi nedir? Mehmet Şef'in Dülger Naviga malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. 29 Ekim akşamı yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık yarışını kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarışdı. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için Dülger Naviga yemeğinin yapılması istendi. Dülger Naviga tabağını Mehmet Şef hazırladı. Masterchef izleyicileri, Mehmet Şef'in Naviga tarifi hakkında araştırma yapmaya başladı. Masterchef Mehmet Şef'in Dülger Naviga tarifi, teknik bilgileri ve malzemeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.
MEHMET ŞEF'iN DÜLGER NAVİGA YEMEĞİ
TEKNİK; Asitte pişirme tekniği
MALZEMELER;
Dülger Naviga (Roka köpüğü) - Dülger balığı
Portakal suyu
Pirinç sirkesi
Tuz
Beyaz soğan
Limon suyu
Elma sirkesi
Lime -Garnitür ve sunum
Avakado
Taze kişniş
Domates
Kırmızı soğan
Yeşil elma
Chili biber
Beyaz biber
Tuz -Roka köpüğü
Yumurta beyazı
Tuz
Limon
Soda
Agar agar -Sunum
Susam
Ceviz
Kişniş filizi
Pancar filizi
Fesleğen filizi
Pancar yaprağı
Menekşe sarı
Menekşe beyaz
Latin yaprağı
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mehmet Şef'in Dülger Naviga tabağına en yakın tabağı çıkaran isim Cemre oldu. Cemre bireysel dokunulmazlığı alarak eleme potasına göndereceği ismi Rıfat olarak belirledi.
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