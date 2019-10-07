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07 Ekim 2019 Pazartesi 14:44:57 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:46:14

Masterchef kaptanlık yarışından kim kovuldu? Masterchef kaptanlık yarışını kim kazandı?

Masterchef Türkiye'de kıyasıya yarış devam ediyor. Masterchef Türkiye yarışmasının yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarına geliyor. Bu akşam Masterchef yarışmacıları kaptanlık için ter dökecek. Yarışmacılar kaptanlığı almak için şeflerin hazırladığı tabağa en yakını olması için bütün hünerlerini sergileyecek. Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanında kaptanlık yarışından bir yarışmacının kovulduğu görülüyor. Fragmanı izleyenler "Masterchef kaptanlık yarışından kim kovuldu? Masterchef kaptanlık yarışını kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediyor. Masterchef Türkiye yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor..

Masterchef kaptanlık yarışından kim kovuldu? Masterchef kaptanlık yarışını kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. Bu akşam yeni bölümünün yayınlanacağı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynanıyor. Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanında kaptanlık yarışından bir yarışmacının kovulduğu görülüyor. Fragmanı izleyenler Masterchef kaptanlık yarışından kimin kovulduğunu öğrenmek istiyor. Masterchef Türkiye yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINDAN KİM KOVULDU?

Masterchef yeni bölüm fragmanında Mehmet Şefin bir yarışmacıyı kaptanlık yarışından kovduğu görülüyor. Mehmet Şef yarışmacılardan birine "Çık dışarı, çık! Haddini bil" diyor. Mehmet Şefin hangi yarışmacıyı kaptanlık yarışından kovduğu yeni bölüm yayınlandıktan sonra belli olacak. Masterchef kaptanlık yarışından kimin kovulduğu yeni bölüm yayınlandıktan sonra burada yer alacak.

MASTAERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Masterchef kaptanlık yarışını kimin kazandığı henüz belli olmadı. Kaptanlık yarış oynandıktan sonra, Mavi takıma kaptanlık yapacak isim burada yer alacak.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı. 6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

Masterchef Türkiye'ye 14. yarışmacı olarak katılan Yekaterina Sungur, "Burası kurtlar sofrasıysa, ben kurt değilim. Ben Kangalım diyor." 

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