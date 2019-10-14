Masterchef Türkiye yoğun ilgi görüyor. Haftanın 3-4 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm ile ilgili olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtı ve yeni yarışmacı ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE SON "YENİ" YARIŞMACI

Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen Açelya'nın yerine Kıvanç Ermiş geldi. Kıvanç Ermiş, Masterchef Türkiye'de son katılan yarışmacı oldu. Somer Şef, "Kıvanç'ın gelmesi çok önemli. Masterchef 2019'a katılacak son yarışmacı oldu." dedi.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 14 yarışmacı mavi takımın kaptanı olmak için kendilerinden istenilen tabağı en iyi şekilde çıkarmak için yarışacak. Masterchef kaptanlık oyununu kazanan kişi, yarışmadan sonra burada yer alacak.



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef kaptanlık yarışından sonra Mavi takımın kaptanı olmayı hak kazanan isim, Kırmızı takıma kaptan atayacak. Akabinde kaptanlar, birer birer takım arkadaşlarını seçecek. Takımlar arası oynanacak ödül oyununun kazananı, yarışmadan sonra haberimiz içerisine eklenecek.