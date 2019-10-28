Masterchef Türkiye'de rekabet devam ediyor. Masterchef izleyicileri bu akşamki yeni bölümü heyecanla bekliyor. İzleyiciler şimdiden "Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bugün yeni haftaya başlanacak olan Masterchef'te öncelikle kaptanlık oyunu oynanacak. Masterchef Türkiye yeni bölüm yayınlandıktan sonra merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alacak.





MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar Mavi takımın kaptanlığını almak için bütün hünerlerini sergileyecek. Mavi takımın kaptanı belirlendikten sonra kırmızı takım kaptanı seçilecek. Akabinde takımlar oluşacak. Bu hafta 12 yarışmacının kalması ile takımlar 6-6 kişi olacak. Masterchef kaptanlık ve ödül oyunu oynandıktan sonra kazananlar haberimize eklenecek.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de ödül oyunu henüz oynanmadı. Masterchef Türkiye ödül oyunu oynandıktan sonra kazanan taraf haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masterchef Türkiye'de yarışmacıların yaptığı bir hata üzerine hayal kırıklığına uğrayan şefler, bunun bir cezası olacağını ve 2 kişinin direkt eleme potasına gideceğini açıkladı. Masterchef Türkiye yeni bölümde kimlerin eleme potasına gönderildiği yarın haberimizde yer alacak.