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28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:23:52 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:25:55

MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir? sorularının yanıtı güncel olarak merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3 jüri koltuğundan birine oturan Mehmet Yalçınkaya hakkında internet aramaları yapılıyor. MasterChef jürisi Mehmet Şef, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından sevilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef jürisi Mehmet Şef ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

MasterChef jürisi Mehmet Şef nereli? Mehmet Yalçınkaya kimdir? sorularının yanıtı güncel olarak merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3 jüri koltuğundan birine oturan Mehmet Yalçınkaya hakkında internet aramaları yapılıyor. MasterChef jürisi Mehmet Şef, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından sevilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef jürisi Mehmet Şef ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolu doğumludur. Henüz 12 yaşında iken mutfak ile tanışmış, amca mutfağında pişmiştir. Şanslı olduğunu çünkü Bolu’lu olduğunu ve aşçılığı kendisine sevdirenler ile birlikte yetiştiğini belirtmiştir. İstanbul, Maksim ve Bebek Belediye Gazinosu gibi meşhur yerlere ait restaurant hikayeleri ile büyümüştür.

Kariyeri boyunca, Fransa’dan İtalya’ya, Katar’dan Almanya’ya uzanan bir yolculuğa sahiptir.

Daha sonra Kuşadası’nda bir otel ve son olarak İstanbul’a dönüş hikayesi. Uzun şeflik kariyerinde Eresin Grubu ve Wow Otel deneyimlerinin yanı sıra Katar Kraliyet Ailesi’ne hazırlanmış menüler, Fransa’da Marshall Carlos ile gerçekleştirilmiş çalışmalar, Almanya’da Hetz Grup’ta Gastronomi Koordinatörlüğü, Yunanistan’da ise cruise mutfakları.

Ayrıca Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın bir çok farklı yerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır. Ülkemizde ise Bodrum’dan İstanbul’a kadar bir çok otel ve Restoran’ın mutfak şefliğini üstlenmiştir.

2018 TÜRES tarafından düzenlenmiş olan Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile En iyi Şef Ödülü’nün sahibi olmuştur.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya
Türkiye Aşçılar Federasyonu – Turculina Team Captan
Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı
Berlin -Almanya Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya
2008 Üçüncülüğü
Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde Erfurt – Almanya
Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması 1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye
İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul
Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara Lezzet fırtınası gurme Ritüeli – Wow Hotels – İstanbul

En son İstanbul Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in mutfağını yöneten Mehmet Yalçınkaya, ödüllere doymayan büyük şef ünvanına sahiptir.

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