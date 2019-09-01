Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Şef nereli, kaç yaşında, kimle evli?

Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Şef nereli, kaç yaşında? merak ediliyor. Masterchef yeni sezonu ile izleyicilerden tam not aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında 3 jüri koltuğundan birinde oturan Danilo Zanna seyirciler tarafından seviliyor. Danilo Zanna'nın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef jürisi Danilo Şef ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

İtalyan Şef Danilo Zanna, Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı. "Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var.

2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan takipçerileri ile sık sık paylaşıyor.