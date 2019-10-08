Masterchef İspanyol menüsü tarifi nedir? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kaybetti? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye izleyicileri, yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık yarışının menüsünü merak ediyor. Masterchef Türkiye 26. bölüm fragmanında Somer Şefin "Bugün İspanyol Menümüz var arkadaşlar" dediği görülüyor. Cemre ve Eda'nın kaptan olduğu takımlar dokunulmazlığı almak için ecel terleri döküyor. Yarışın sonunda zor bir değerlenirme olduğunu ve yemeklerin gayet başarılı olduğunu söylüyor.

MASTERCHEF İSPANYOL MENÜSÜ TARİFİ NEDİR?

İzleyicilerin merakla araştırdığı Masterchef İspanyol menüsü tarifi ise Masterchef Türkiye'nin 26. bölümü ekranlara geldikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK YARIŞINI KİM KAYBETTİ?

Masterchef dokunulmazlık yarışını kimin kaybettiği Masterchef Türkiye'nin 26. bölümü ekranlara geldikten sonra belli olacak. Dokunulmazlık yarışının kaybedeni haberimiz içerisinde yer alacak.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar kaptanlık yarışı için gözleme yaptı. Gözlemesi şeflerden tam not alan Cemre, mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Cemre'nin tercihiyle Eda oldu. Kaptanlar belirlendikten sonra ise ödül için iki takım sakatat menüsü yapmak için kolları sıvadı. Eda kaptanlığındaki Kırmızı takım bir yemek farkla ödülü kazandı. Eda'nın kaptan olduğu Kırmızı takım Danilo Şef ile MasterClass'ta ders alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Masterchef eleme adayları henüz belli olmadı. Bu akşam ekrana gelecek bölümde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarışacak. Dokunulmazlık yarışını kaybeden takımın içerisinden eleme adayları belirlenecek ve şeflerin kararıyla bu adaylardan biri yarışmaya veda edecek.