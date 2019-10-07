Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı sürüyor. 14 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği Masterchef programı, sevilen yemek programları arasında yer alıyor. İzleyicilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemediği Masterchef'te yayın günlerinde değişiklik yapıldı. Masterchef hangi günler oynuyor? Masterchef hangi günler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'nin yayın günleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER VAR?

Masterchef Türkiye, hafta sonu kendi gününde ve saatinde yayınlanmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Sevilen program O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunun başlaması nedeniyle, Masterchef'in yayın günü değiştirildi. TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye yeni bölümü, yeni gününde izleyiciler ile buluşacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER OYNUYOR?

TV8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef Türkiye Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamları saat 20:00'dw izleyiciler ile buluşacak.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

TV8 YAYIN AKIŞI 7 EKİM

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz

Yarışma

02:30 Gel Konuşalım

Program

TV8 YAYIN AKIŞI 8 EKİM

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz

Yarışma

02:30 Gel Konuşalım

Program

TV8 YAYIN AKIŞI 9 EKİM

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz

Yarışma

02:30 Gel Konuşalım

Program