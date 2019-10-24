Masterchef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık kaç yaşında?

  • Bist 100
    100968
  • Dolar
    5,7505
  • Euro
    6,4043
  • Altın
    275,3840
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı
Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi
Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor
Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı!
Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret! Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret!
Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür' 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür'
Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti
Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik
EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki? Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki?
CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı
Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım
Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü? Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi
Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 12:11:20 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:12:13

Masterchef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık kaç yaşında?

Masterchef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen yarışmacıları arasında yer alan Hakan Kanık yarışmanın finaline bir adım kala veda eden isim olmuştu. 2018 Masterchef yarışmacısı Hakan, 2019 Masterchef yarışmacılarına sürpriz yaptı. Hakan, Mehmet Şef'in eğitimine katılan Hakan, ödül oyununu kazanan yarışmacılara yardımcı oldu. Masterchef Hakan'ı gören izleyiciler, Hakan ile ilgili arama yapmaya başladı. Masterchef Hakan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Masterchef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen yarışmacıları arasında yer alan Hakan Kanık yarışmanın finaline bir adım kala veda eden isim olmuştu. 2018 Masterchef yarışmacısı Hakan, 2019 Masterchef yarışmacılarına sürpriz yaptı. Hakan, Mehmet Şef'in eğitimine katılan Hakan, ödül oyununu kazanan yarışmacılara yardımcı oldu. Masterchef Hakan'ı gören izleyiciler, Hakan ile ilgili arama yapmaya başladı. Masterchef Hakan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR?

Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Hakan Kanık, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.

MasterChef izleyicisinin büyük beğenisini toplayan ve sevilen yarışmanın finaline bir adım kala veda eden Hakan Kanık, en çok araştırılan isimlerin başında geliyordu. İzleyicilerin büyük sempatisini kazanan genç isim, Survivor 2019'da yarışan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF MASTERCLASS NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Bu akşamki Masterclass eğitimini Mehmet Şef veriyor. Masterchef Hakan'ın da eğitimde yer aldığı görülüyor. Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in yarışmacılara bazı teknikleri anlattığı görülüyor. Mehmet Şef, yaptıkları yemek için makarnaya tuz atılmayacağını, buhar ile tuzunu vereceklerini söylüyor. Şef, asitle pişirme tekniğini de anlatıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ