Masterchef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sezonun sevilen yarışmacıları arasında yer alan Hakan Kanık yarışmanın finaline bir adım kala veda eden isim olmuştu. 2018 Masterchef yarışmacısı Hakan, 2019 Masterchef yarışmacılarına sürpriz yaptı. Hakan, Mehmet Şef'in eğitimine katılan Hakan, ödül oyununu kazanan yarışmacılara yardımcı oldu. Masterchef Hakan'ı gören izleyiciler, Hakan ile ilgili arama yapmaya başladı. Masterchef Hakan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR?

Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Hakan Kanık, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.

MasterChef izleyicisinin büyük beğenisini toplayan ve sevilen yarışmanın finaline bir adım kala veda eden Hakan Kanık, en çok araştırılan isimlerin başında geliyordu. İzleyicilerin büyük sempatisini kazanan genç isim, Survivor 2019'da yarışan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF MASTERCLASS NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Bu akşamki Masterclass eğitimini Mehmet Şef veriyor. Masterchef Hakan'ın da eğitimde yer aldığı görülüyor. Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in yarışmacılara bazı teknikleri anlattığı görülüyor. Mehmet Şef, yaptıkları yemek için makarnaya tuz atılmayacağını, buhar ile tuzunu vereceklerini söylüyor. Şef, asitle pişirme tekniğini de anlatıyor.