Masterchef Güzide Mertcan kimdir? Masterchef Güzide Mertcan kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı devam ediyor. Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde takım oyunun kaybeden takım kırmızı takım oldu. Akabinde oynanan dokunulmazlık yarışının kazananı Rıdat oldu. Rıfat bu hafta eleme potasına Güzide'yi gönderdi. Masterchef Güzide eleme motasına giden ilk isim oldu. Masterchef Güzide Mertcan hakkında aramalar yoğunlaştı. Masterchef Güzide Mertcan kimdir? Masterchef Güzide Mertcan nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 32 yaşında. Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Estetisyenlik yapan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyadan denediği tarifleri paylaşıyor. Aynı zamanda ailesiyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Güzide Mertcan, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim”

Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan'ın mutlu bir evliliği ve 3 tane çocuğu var.