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26 Aralık 2019 Perşembe 12:05:08 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:08:05

MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak?

Masterchef Türkiye finali yaklaşıyor. MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Batuhan'ın elenmesi ile 4 kişi kalan Masterchef'te Pazartesi günü final haftası başladı. 3 yarışmacının eleme potasına gideceği ve 1 yarışmacının eleneceği Masterchef'te kalan 3 yarışmacıdan biri ise şampiyon olacak. MasterChef finali hangi günler yapılacak? MasterChef finali ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak? soruları merakla araştırılıyor. Masterchef Türkiye hayranları finali sabırsızlıkla bekliyor. Kalan 4 yarışmacının da takipçileri bu son haftada yarışmacılara destek mesajları gönderiyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de final haftası Pazartesi günü başladı. Jüriler, yarışmacıların yaptığı yemekleri puanladılar. En düşük puanı alan yarışmacılar eleme potasına gittiler. MasterChef final haftasında eleme potasında kimler var? MasterChef finalisti kim oldu? MasterChef şampiyonu kim olacak? gibi merak edilen soruların yanıtı haberimizde..

MASTERCHEF FİNAL HAFTASI YARIŞMACILARI

MasterChef'in son 4'nde kalan isimler Güzide, Ekin, Alican ve Cemre oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER 

MasterChef'in ilk eleme potasına giden isim ilk gün en düşük puanı alan Ekin oldu. Salı günü eleme potasına giden yarışmacı ise Alican oldu.

MASTERCHEF 26 ARALIK FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef'te bugün Cemre ve Güzide düelloya çıkıyor. İki yarışmacıdan biri eleme potasına gidecek diğeri ise ilk finalist olacak.

TV8 yayın akışına göre, MasterChef yarı final 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı, MasterChef final ise 29 Aralık 2019 Pazar akşamı olacak.

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