MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak? soruları merakla araştırılıyor. Masterchef Türkiye hayranları finali sabırsızlıkla bekliyor. Kalan 4 yarışmacının da takipçileri bu son haftada yarışmacılara destek mesajları gönderiyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de final haftası Pazartesi günü başladı. Jüriler, yarışmacıların yaptığı yemekleri puanladılar. En düşük puanı alan yarışmacılar eleme potasına gittiler. MasterChef final haftasında eleme potasında kimler var? MasterChef finalisti kim oldu? MasterChef şampiyonu kim olacak? gibi merak edilen soruların yanıtı haberimizde..

MASTERCHEF FİNAL HAFTASI YARIŞMACILARI

MasterChef'in son 4'nde kalan isimler Güzide, Ekin, Alican ve Cemre oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

MasterChef'in ilk eleme potasına giden isim ilk gün en düşük puanı alan Ekin oldu. Salı günü eleme potasına giden yarışmacı ise Alican oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef'te bugün Cemre ve Güzide düelloya çıkıyor. İki yarışmacıdan biri eleme potasına gidecek diğeri ise ilk finalist olacak.

TV8 yayın akışına göre, MasterChef yarı final 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı, MasterChef final ise 29 Aralık 2019 Pazar akşamı olacak.