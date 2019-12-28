MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyon ödülü 2019 ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Masterchef izleyicileri final haftasını soluksuz takip ediyor. İlk 4 yarışmacı ile haftaya başlayan Masterchef'te çeyrek finalde 4. olarak elenen isim Ekin oldu. Bugün Cemre, Alican ve Güzide yarı finalde yarışacak. MasterChef finali ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim Ekin Eylem Ulaş oldu. Alican Sabunsoy, Güzide Mertcan ve Cemre Uyanık, fenomen yarışmada isimlerini yarı finale yazdırdı.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN 2019?

Masterchef Türkiye'de yarı final bu akşam ekranlara geliyor. Masterchef Türkiye'de büyük final ise yarın akşam yayınlanacak. MasterChef finali yarın saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF ŞAMPİYON ÖDÜLÜ 2019 NE KADAR?

Masterchef Türkiye’de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef’te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.