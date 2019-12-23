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23 Aralık 2019 Pazartesi 15:55:32 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:56:52

Masterchef final ne zaman? Masterchef Türkiye final hangi gün?

Masterchef final ne zaman? Masterchef Türkiye final hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de final yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta Batuhan'ın elenmesi ile 4 kişi kalan Masterchef'te bugün final haftası başlıyor. İzleyiciler Masterchef finalinin ne zaman yapılacağını ve Masterchef Türkiye şampiyonunun ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Masterchef Türkiye finali ile ilgili detaylar haberimizde..

Masterchef Türkiye finali yaklaşıyor. Masterchef izleyicileri "Masterchef final ne zaman? Masterchef Türkiye final hangi gün?" sorularının yanıtı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Tv8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Batuhan'ın elenmesi ile 4 kişi kalan Masterchef'te bugün final haftası başlıyor. İzleyiciler Masterchef finalinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Masterchef Türkiye finali ile ilgili detyalar haberimizde..

MASTERCHEF SON YARIŞMACILARI

Güzide 
Ekin
Alican
Cemre

MASTERCHEF 23 ARALIK FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor. 

Son 2'ye kalan yarışmacılar finalde mücadele edecek, şampiyon belirlenecek. MasterChef finali için açıklama gelmedi ancak yarışmada 4 kişi kalması nedeniyle büyük finalin en geç 2 hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

MASTERHEF'TE FİNAL HAFTASINDA NELER YAŞANACAK?

23 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak Masterchef Türkiye'de jüriler, yarışmacıların yemeklerine puanlar verecek. Puanlamaların ardından en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacılar belirlenecek.

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