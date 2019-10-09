Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan Öner kaç yaşında, nereli?

Masterchef Faruk Batuhan, Masterchef'in başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Lezzetli tabaklar çıkaran isimler arasında yer alan F.Batuhan geçtiğimiz hafta atanmış kaptan olarak performans gösterdi. Bu hafta ise Kırmızı takımın oybirliği ile eleme potasına gönderdiği isim oldu. Masterchef Türkiye izleyicileri Masterchef Faruk Batuhan hakkında araştırma yapmaya başladı. Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu.

Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Faruk Batuhan Öner, 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yola çıkan Faruk Batuhan Öner bu teknikler için MasterChef'te yer aldığını söylüyor.