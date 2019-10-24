Masterchef F. Batuhan elenmedi mi? Masterchef Mehmet Şef'in Masterclass eğitimi sizlerle

Masterchef'te haftanın Masterclass eğitimi bu akşam TV8 ekranlarına geliyor. Mehmet Şef'in vereceği Masterclass eğitimini Kırmızı takımda olan Yasin, Eda, Batuhan, F.Batuhan, Alican ve Mustafa alıyor. Masterclass bölümü fragmanında F. Batuhan'ında olması izleyicilerin dikkatini çekti. Masterchef izleyicileri "Masterchef F. Batuhan elenmedi mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Masterchef F. Batuhan elenmedi mi? sorusunun yanıtı ve Masterchef Mehmet Şef'in Masterclass eğitimi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF F. BATUHAN ELENMEDİ Mİ?

Masterchef'te eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim F. Batuhan olmuştu. F. Batuhan'ın gidişi tüm yarışmacıları üzüntüye boğdu. Ancak yeni bölüm fragmanında F. Batuhan'ın da Masterclass eğitimi alan yarışmacılar arasında yer alması akıllara "Masterchef F. Batuhan elenmedi mi?" sorusunu getirdi. İzleyiciler yarışmacı F. Batuhan hakkında araştırma yapmaya başladı.

F. Batuhan dün gece elenen yarışmacı oldu. Ancak ödül oyununda kazanan takımın yarışmacısı olması nedeni ile Masterclass eğitimi için geri geldi. F. Batuhan, son Masterclass eğitimini aldıktan sonra yarışmaya tamamen veda edecek.

MEHMET ŞEF'İN MASTERCLASS EĞİTİMİ

Bu akşamki Masterclass eğitimini Mehmet Şef veriyor. Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in yarışmacılara bazı teknikleri anlattığı görülüyor. Mehmet Şef, yaptıkları yemek için makarnaya tuz atılmayacağını, buhar ile tuzunu vereceklerini söylüyor. Şef, asitle pişirme tekniğini de anlatıyor.

MASTERCHEF MASTERCLASS NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.