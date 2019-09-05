MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerden tam not aldı. Rekabetin kıyasıya yaşandığı MasterChef'te yarışacak 14 yarışmacı geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Yarışmada bazı isimler hayran kitlesi oluşturmaya başladı bile. Bu isimlerden biri de MasterChef Ekin Eylem Ulaş. İzleyiciler MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. MasterChef Ekin Eylem Ulaş'ın sosyal medya hesaplarına girerek hayatı ile ilgili daha fazla bilgi ediniyorlar. MasterChef Ekin Eylem Ulaş ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
MasterChef Türkiye yeni sezonda 14 yarışmacıdan biri olmayı hak kazanan MasterChef Ekin Eylem Ulaş isminden söz ettirmeye başladı. Ancak Ekin Eylem Ulaş, yarışmada ilk eleme adayı oldu. İzleyiciler, MasterChef Ekin Eylem Ulaş hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve MasterChef Ekin Eylem Ulaş ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.
MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ
MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş oldu. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor.
Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı.
MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.
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