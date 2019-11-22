Masterchef dün kim elendi, Masterchef'te Suna mı elendi? Masterchef Suna kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye yarışmasında finale doğru adım adım yaklaşılıyor. Bu hafta toplam 9 kişi kalan yarışmacılar 5-4 takımlar halinde yarıştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden takım Mavi takım oldu. Mavi takımdan Kıvanç ve Yasin eleme potasına giden isimler oldu. İkinci dokunulmazlık yarışmasını ise kaybeden taraf Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımdan eleme potasına giden isimler ise Batuhan ve Suna olarak sıralandı. Yarışmanın en iddialı isimleri arasında çekişmeli bir eleme oyunu oynandı. Yarışmanın sonunda elenen isim herkesi şaşırttı. Eleme anını kaçıranlar "Masterchef'te Suna mı elendi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM..

Dün akşam ördeği ikiye kesmesi nedeni ile geriye dönülemeyecek hata yapan ve bu hatasının kurbanı olan, yarışmaya da veda eden isim Suna oldu.

Masterchef eleme potasından ilk olarak kurtulan isim Yasin oldu. Kıvanç'a dönen Yasin "Ben hakkımı helal ediyorum herkese, ben Kıvanç'ı da alkışladım" dedi. Somer şef ise 'Bundan 4-5 hafta önce biri bana teknik bir tabakta Yasin birinci olacak denilseydi hadi len derdim' diyerek Yasin'i övdü.

Masterchef potasından ikinci kurtulan isim ise Kıvanç oldu. Batuhan ve Suna son ikiye kalan isim olurken, Batuhan da şeflerin öğütleriyle içeri arkadaşlarının yanına gönderildi. Yarışmaya veda eden isim Suna oldu.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

Masterchef Suna'nın Restoranı, İstanbul Sarıyerde bulunmaktadır. Masterchef Suna'nın Restoranı Emirgan Korusunun arka tarafında Reşitpaşada yer alıyor. İsmi ise Sual Restaurant olan mekanda Yeni nesil Türk Mutfağı ve Kahvaltısı menüleri yer alıyor.