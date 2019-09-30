Masterchef düello yarışını hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kıyasıya rekabetin de sürdüğü Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu düeollo şeklinde oynanacak. Takım yarışmacıları karşı takımdaki yarışmacılar ile eşleşecek. Kendilerine verilen yemekleri en iyi şekilde yapan sayı alacak. 4 galibiyet alan oyunun da galibi olacak.

Masterchef Türkiye'de takım oyunu düeollo şeklinde oynanacak. 4 galibiyet alan oyunun da galibi olacak. Düelloda karşı takımlardan birbirleriyle eşleşen isimler şu şekilde sıralanıyor:

KIRMIZI TAKIM - MAVİ TAKIM

Güzide - Suna

Alican - Cemre

Rıfat - Yasin

Murat - Ekin

Açelya - Bahri

Eda - Mustafa

F.Batuhan - Batuhan

MASTERCHEF DÜELLO YARIŞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak 22. bölümünde F. Batuhan ve Murat'ın kaptan olduğu takımlar bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Kendilerinden istenen yemekleri en iyi şekilde yapıp 4 galibiyet alan takım dokunulmazlık alacak. Masterchef düello yarışının kazananı, oyunlar oynanıp kazanan takım jüri tarafından açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.