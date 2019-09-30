30 Eylül 2019 Pazartesi 17:30:30 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:32:20
Masterchef düello yarışını hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef düello yarışını hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyunun kim kazandı? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Masterchef'te kıyasıya rekabet devam ediyor. F. Batuhan ve Murat'ın kaptan olduğu takımlar bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geçecek. Masterchef Türkiye'de takım oyunu düeollo şeklinde oynanacak. 4 galibiyet alan oyunun da galibi olacak. Masterchef düello yarışı oynandıktan sonra dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı haberimiz içerisinde yer alacak..
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kıyasıya rekabetin de sürdüğü Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu düeollo şeklinde oynanacak. Takım yarışmacıları karşı takımdaki yarışmacılar ile eşleşecek. Kendilerine verilen yemekleri en iyi şekilde yapan sayı alacak. 4 galibiyet alan oyunun da galibi olacak.
Masterchef Türkiye'de takım oyunu düeollo şeklinde oynanacak. 4 galibiyet alan oyunun da galibi olacak. Düelloda karşı takımlardan birbirleriyle eşleşen isimler şu şekilde sıralanıyor:
KIRMIZI TAKIM - MAVİ TAKIM
Güzide - Suna
Alican - Cemre
Rıfat - Yasin
Murat - Ekin
Açelya - Bahri
Eda - Mustafa
F.Batuhan - Batuhan
MASTERCHEF DÜELLO YARIŞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak 22. bölümünde F. Batuhan ve Murat'ın kaptan olduğu takımlar bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Kendilerinden istenen yemekleri en iyi şekilde yapıp 4 galibiyet alan takım dokunulmazlık alacak. Masterchef düello yarışının kazananı, oyunlar oynanıp kazanan takım jüri tarafından açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
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