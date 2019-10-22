Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar yer değiştirdi: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
22 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? merak ediliyor. Bugün oynanan dokunulmazlık oyunununda takımlar sistematik olarak planlamalarına göre yemeklerini hazırlarken, bir anda şefler her iki takım yarışmacılarının da durmasını istedi. Yarışmacılar durduktan sonra kendilerine söylenecek komutu beklerken, bir sürprizle karşılaştı. Masterchef'te her iki takım yer değiştirdi. Birbirlerinin yarıda kalan yemeklerini kendileri için tamamlamaya çalıştı. Her iki takım da birbirinin bıraktığı masadan hoşnut kalmadı. Bugünkü Masterchef dokunulmazlık oyununda yaşananlar haberimizde..
Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar yer mi değiştirdi? 22 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün oynanan dokunulmazlık oyunununda yarışmacılar bir sürprizle karşılaştı. Her iki takım da planlamalarına göre yemeklerini hazırlarken, bir anda şefler her iki takım yarışmacılarının tezgahları değiştirmelerini istedi. 2019 Masterchef Türkiye'de her iki takım ilk kez yer değiştirdi. Birbirlerinin yarıda kalan yemeklerini kendileri için tamamlamaya çalışan takımlar birbirinin bıraktığı masadan memnun kalmadı. Bugünkü Masterchef dokunulmazlık oyununda yaşananlar haberimizde yer alıyor.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık yarışı oynanacak. Şefler, bugünün yemeğini makarna olarak açıkladı. Her iki takım da makarna hamurlarını kendi açarak, en güzel makarnayı yapmak için bütün hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEF'TE OYUN KARMAŞASI
Bugün oynanan dokunulmazlık yarışında yarışmacılara oyun karşaması yaşatıldı. Her iki takım da planlamalarına göre yemeklerini hazırlarken, bir anda şefler her iki takım yarışmacılarının tezgahları değiştirmelerini istedi. 2019 Masterchef Türkiye'de her iki takım ilk kez yer değiştirdi. Birbirlerinin yarıda kalan yemeklerini kendileri için tamamlamaya çalışan takımlar birbirinin bıraktığı masadan memnun kalmadı. Peki, dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Yeni bölüm ekranlara geldikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Kırmızı takım: Kaptan Yasin, Eda, Batuhan, F.Batuhan, Alican, Mustafa
Mavi takım: Kaptan Güzide, Cemre, Suna, Rıfat, Ekin, Murat, Kıvanç
Mavi takım bu hafta 7 kişi yarışacak, kırmızı takım ise 6 kişi yarışacak.
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