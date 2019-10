Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar yer değiştirdi: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar yer mi değiştirdi? 22 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün oynanan dokunulmazlık oyunununda yarışmacılar bir sürprizle karşılaştı. Her iki takım da planlamalarına göre yemeklerini hazırlarken, bir anda şefler her iki takım yarışmacılarının tezgahları değiştirmelerini istedi. 2019 Masterchef Türkiye'de her iki takım ilk kez yer değiştirdi. Birbirlerinin yarıda kalan yemeklerini kendileri için tamamlamaya çalışan takımlar birbirinin bıraktığı masadan memnun kalmadı. Bugünkü Masterchef dokunulmazlık oyununda yaşananlar haberimizde yer alıyor.





MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık yarışı oynanacak. Şefler, bugünün yemeğini makarna olarak açıkladı. Her iki takım da makarna hamurlarını kendi açarak, en güzel makarnayı yapmak için bütün hünerlerini sergileyecek.

MASTERCHEF'TE OYUN KARMAŞASI

Bugün oynanan dokunulmazlık yarışında yarışmacılara oyun karşaması yaşatıldı. Her iki takım da planlamalarına göre yemeklerini hazırlarken, bir anda şefler her iki takım yarışmacılarının tezgahları değiştirmelerini istedi. 2019 Masterchef Türkiye'de her iki takım ilk kez yer değiştirdi. Birbirlerinin yarıda kalan yemeklerini kendileri için tamamlamaya çalışan takımlar birbirinin bıraktığı masadan memnun kalmadı. Peki, dokunulmazlık yarışını kim kazandı? Yeni bölüm ekranlara geldikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Kırmızı takım: Kaptan Yasin, Eda, Batuhan, F.Batuhan, Alican, Mustafa

Mavi takım: Kaptan Güzide, Cemre, Suna, Rıfat, Ekin, Murat, Kıvanç

Mavi takım bu hafta 7 kişi yarışacak, kırmızı takım ise 6 kişi yarışacak.