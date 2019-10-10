Masterchef konuğu pizza şefi Arif Şengül kimdir? Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi nedir?

Masterchef Danilo Şefin pizza tarifi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef izleyicileri sevilen jüri üyesi "Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi nedir? Masterchef konuğu pizza şefi Arif Şengül kimdir?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Masterchef Türkiye'de bu hafta ödül oyununu kazan Kırmızı takım Danilo Şef'ten pizza eğitimi almaya hak kazandı. Bu akşam TV8 ekranlarına gelecek Masterchef'in yeni bölümünde Kırmızı Takım oyuncuları pizza hamuru açacak.

Masterclass pizza eğitimine ödülü hak eden ancak dün akşam elenen Açelya da geliyor. Yeni bölüm fragmanında elenen yarışmacı Açelya'nın rahatsızlık geçirerek bayıldığı görülüyor. Bu akşam Masterclass'ta verilen Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi haberimizin içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF DANİLO ŞEF'İN PİZZA TARİFİ NEDİR?

Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi bu akşam TV8 ekranlarına geldikten sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF KONUĞU PİZZA ŞEFİ ARİF ŞENGÜL KİMDİR?

Masterchef Danilo Şef, Masterclass'ta birlikte eğitim vereceği pizza şefi Arif Şengül 'ü anons etti. Masterchef'te yarışmacılara sürpriz konuk Metre Pizza patronu Arif Şengül geldi. Arif Şengül'ün sahip olduğu Metre Pizza Kadıköy'de yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Masterclass eğitiminin yayınlanacağı 28. bölüm bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.