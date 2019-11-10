Masterchef Cemre Uyanık diskalifiye mi oldu? Cemre Uyanık Masterchef'ten ayrıldı mı? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Cemre Uyanık'ın diskalifi olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz haftaki Masterclass ödülünü kazanan isim Cemre olurken, yine Cemre ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Masterchef Cemre'nin diskalifiye olduğu iddia edildi. Sosyal medyada karşılıklı yapılan hamleler kafaları karıştırdı.

MASTERCHEF CEMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı. Cemre'nin yarışmadan kendisinin ayrılması da iddialar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE HESABI DA TAKİBİ BIRAKTI

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı. Cemre sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşımında "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor" diyen yarışmacı, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazanmıştı.