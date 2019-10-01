Masterchef Cemre, izleyiciler tarafından sevilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Masterchef Cemre kimdir? Masterchef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli? soruları, arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftanın şeflerle yemek yeme ödülünü alan Cemre ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Genel olarak başarılı tabaklara imza atan ve geçtiğimiz haftalarda Mavşi takıma kaptanlık yapan Cemre ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini söylüyor. Cemre Uyanık'ın daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programına katıldığı da biliniyor.

MASTERCHEF'TE KIYASIYA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

MasterChef Türkiye 22. bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda1.eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Ekin, 2.eleme adayını ise oylama belirlerdi. MasterChef Türkiye'de yeni bölüm bu akşam yayınlanacak ev MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli olacak.