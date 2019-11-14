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14 Kasım 2019 Perşembe 16:04:56 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 16:05:58

Masterchef Cemre elendi mi? Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef yarışmacısı Cemre'nin elenip elenmediği merak ediliyor. Masterchef Cemre elendi mi? Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı. Cemre'nin yarışmadan kendisinin ayrılması da iddialar arasında yer alıyor. Masterchef Cemre ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor..

Masterchef yarışmacısı Cemre'nin durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef Cemre elendi mi? Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Cemre'nin sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını silmesi dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkarması da fark edildi. Cemre'nin yarışmadan kendisinin ayrılması da iddialar arasında yer alıyor. Masterchef Cemre ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor..

MASTERCHEF CEMRE ELENDİ Mİ?

Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı. Cemre'nin yarışmadan kendisinin ayrılması da iddialar arasında yer alıyor.

Ancak Cemre bu hafta eleme potasına giren isimler arasında almıyor. Önümüzdeki hafta Cemre'nin durumu netleşecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE HESABI DA TAKİBİ BIRAKTI

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı. Cemre sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşımında "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor" diyen yarışmacı, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazanmıştı.

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