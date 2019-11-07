Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır, 22 yaşında. Masterchef Batuhan, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık.

Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.