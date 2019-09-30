Masterchef Türkiye yarışması, yoğun ilgi ile takip ediliyor. TV8 izleyicilerinin beğenerek izlediği yarışmada kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmada elenen isimlerin yerine eleme turlarında yarışmacı olma hakkını kaybetmiş isimler geliyor. Geçtiğimiz hafta Müge'nin elenmesinin üzerine, Masterchef Bahri Papila geldi. Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırıldı. Masterchef yarışmacısı Bahri Papila hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BAHRİ PAPİLA KİMDİR? BAHRİ PAPİLA NERELİDİR?

Masterchef yarışmacıları arasına katılan Bahri Papila, 34 yaşında ve aslen Zonguldaklıdır.

Bölgenin en köklü ailelerinden Papila ailesinin genç bireylerinden olan Bahri Papila, 14 yaşında pasta yapmaya başlayarak mutfağa girdikten sonra 20 yaşından beri de aşçılık yapıyor. Evli olup olmadığına dair ise herhangi bilgi bulunmuyor.

Kendisine çok güvenen ve özellikle "balık" yemeklerinde usta olduğunu söyleyen Bahri Papila, bundan dolayı kendisine ‘Balıklara fısıldayan adam’ ismini vermiş.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin bu akşam yeni bölümünde takımlarda düello oyunu oynanacak. Her takımdan seçilen isimler, birbirleriyle yarışacak. Takımlarda 4 galibiyet alan oyunu kazanıyor.