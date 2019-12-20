Masterchef Alican kaç yaşında? Masterchef Türkiye Alican kimdir? Masterchef Türkiye yarışmasına sonradan dahil olan Alican Sabunsoy ilk 5'e kalan yarışmacılar arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye izleyicileri, Alican'ın hayatı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Takım oyunları ve bireysel yarışlarda gösterdiği performans ve duruşu ile izleyicilerin takdirini alan Masterchef Alican ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.



MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 28 yaşında. Alican Sabunsoy, aslen Adanalı. Yakın zamanda İstanbul'a taşınan Sabunsoy, 2 sene Adana'da bir restoransa sushi aşçısı olarak çalıştı. Meslek için üniversiteyi bıraktığını açıklayan Alican, 8 senedir mesleği icra ettiğini ve birçok restoranda çalıştığını söyledi.

Ailecek yemeğe çok düşkün olduklarını belirten, Alican yemeyi ve yemek yapmayı çok sevdiğini ifade etti. Alican ilk elemelerde 3 jüriden de "Evet" oyunu alarak geçmeyi başardı. Ancak 3'lü elemelerde Ekin ve Hüseyin ile yarıştı. Elemeyi Ekin kazandı.