Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?

  • Bist 100
    98362.7
  • Dolar
    5,8648
  • Euro
    6,4706
  • Altın
    281,9960
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski başbakanlardan Başkan Erdoğan'a destek telefonu Eski başbakanlardan Başkan Erdoğan'a destek telefonu
Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu
Son Dakika... Mardin Valiliği: Teröristlerin havan saldırısında 2 sivilimiz şehit oldu Son Dakika... Mardin Valiliği: Teröristlerin havan saldırısında 2 sivilimiz şehit oldu
Masterchef'te kimler elendi? Masterchef yarışmacıları 2019 kimler? Masterchef'te kimler elendi? Masterchef yarışmacıları 2019 kimler?
Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi
OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı OPEC'in ham petrol üretimi eylülde azaldı
Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak: TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak: TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
PKK şüphelileri, sınırda yakalandı PKK şüphelileri, sınırda yakalandı
Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme
Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek: Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek: Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz
Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi? Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?
Pep Guardiola Foden'ı asla bırakmayacak Pep Guardiola Foden'ı asla bırakmayacak
Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı
TSK hedef büyüttü! F-16'lar vurdu, oradan da harekat başladı TSK hedef büyüttü! F-16'lar vurdu, oradan da harekat başladı
Larin Belçika'da olmaktan dolayı çok mutlu Larin Belçika'da olmaktan dolayı çok mutlu
Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması geldi Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması geldi
YPG sivilleri hedef aldı: Havanlı saldırıda 1'i bebek 3 vatandaşımız şehit oldu YPG sivilleri hedef aldı: Havanlı saldırıda 1'i bebek 3 vatandaşımız şehit oldu
Trump'tan yeni açıklama Trump'tan yeni açıklama
Masterchef konuğu pizza şefi Arif Şengül kimdir? Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi nedir? Masterchef konuğu pizza şefi Arif Şengül kimdir? Masterchef Danilo Şef'in pizza tarifi nedir?
Havanlı saldırıda 1'i bebek 3 vatandaşımız şehit oldu Havanlı saldırıda 1'i bebek 3 vatandaşımız şehit oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 16:52:17 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:55:49

Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?

Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam Masterclass eğitimi veriliyor. Masterchef Türkiye'nin 28. bölüm fragmanında elenen yarışmacı Açelya'nın da geldiği görülüyor. Açelya, Masterclass eğitimi sırasına rahatsızlanarak "Bayılacağım şimdi" diyor ve yığılıyor. O sırada Danilo Şef'in yardım istediği görülüyor. Masterchef Açelya'ya ne oldu? sorusunun yanıtı ve diğer merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alacak..

Masterchef Açelya, yarışma gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dün akşam eleme yarışında şeflerin tabaklarına en uzak tabağı çıkartarak elenen isim Açelya olmuştu. Açelya'nın vedası şefler ve yarışmacıları hüzne boğdu. Açelya "Evim" olarak adlandırdığı Masterchef'ten elendi. Ancak bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde Açelya'nın da olduğu görülüyor. Masterchef izleyicileri "Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor.

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?
 

MASTERCHEF AÇELYA'YA NE OLDU?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'te Masterclass eğitimi sırasında Açelya rahatsızlanarak bayıldı. Açelya eğitim sırasında "Bayılacağım şimdi" dedi. Durumu fark eden Danilo Şef, "Açelya iyi değil, yardım eder misiniz?" diyerek ekipten yardım istiyor.

MASTERCHEF AÇELYA ELENMEDİ Mİ?

Masterchef yarışmacısı 9 Ekim'de yayınlanan 27. bölümde oynanan eleme yarışında şeflerin tabağına en uzak tabağı çıkararak elendi. Ancak Açelya, ödül oyunu esnasında kırmızı takımda yarıştığı ve kırmızı takımın oyunu kazanması ile Masterchef eğitimini almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle elenmiş olsa da bu akşam son Masterclass eğitimini aldı.

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ