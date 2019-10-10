Masterchef Açelya, yarışma gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dün akşam eleme yarışında şeflerin tabaklarına en uzak tabağı çıkartarak elenen isim Açelya olmuştu. Açelya'nın vedası şefler ve yarışmacıları hüzne boğdu. Açelya "Evim" olarak adlandırdığı Masterchef'ten elendi. Ancak bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde Açelya'nın da olduğu görülüyor. Masterchef izleyicileri "Masterchef Açelya'ya ne oldu? Masterchef Açelya elenmedi mi?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor.

MASTERCHEF AÇELYA'YA NE OLDU?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'te Masterclass eğitimi sırasında Açelya rahatsızlanarak bayıldı. Açelya eğitim sırasında "Bayılacağım şimdi" dedi. Durumu fark eden Danilo Şef, "Açelya iyi değil, yardım eder misiniz?" diyerek ekipten yardım istiyor.

MASTERCHEF AÇELYA ELENMEDİ Mİ?

Masterchef yarışmacısı 9 Ekim'de yayınlanan 27. bölümde oynanan eleme yarışında şeflerin tabağına en uzak tabağı çıkararak elendi. Ancak Açelya, ödül oyunu esnasında kırmızı takımda yarıştığı ve kırmızı takımın oyunu kazanması ile Masterchef eğitimini almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle elenmiş olsa da bu akşam son Masterclass eğitimini aldı.

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.