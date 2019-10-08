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08 Ekim 2019 Salı 17:04:04 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 17:04:56

Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli?

Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye izleyicileri, yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Henüz kaptanlık alamayan ancak eleme potasına da düşmeyen yarışmacılar arasında yer alan Açelya da merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Açelya Kılıçay hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Masterchef Açelya Kılıçay'ın hayatı..

Masterchef Türkiye heyecanı yeni gününde devam ediyor. Hafta sonu yayınlanan yarışma artık hafta başında belirlenen yeni günlerinde izleyicileri ile buluşuyor. Masterchef Türkiye izleyicileri, yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Henüz kaptanlık alamayan ancak eleme potasına da düşmeyen yarışmacılar arasında yer alan Açelya da merak ediliyor. Masterchef'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

 

 

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.

Küçüklüğünden beri spora olan ilgi duyan Masterchef Açelya, bir dönem Fenerbahçe'de lisanslı olarak voleybol oynadı. 

MasterChef Türkiye'de, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" diyen Açelya Kılıçay, genç yaşına rağmen MasterChef'te adından sıkça bahsettireceğe benziyor. İddialı yarışmacı yeni sezon tanıtımında dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

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