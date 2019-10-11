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11 Ekim 2019 Cuma 18:16:29 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 18:17:55

Masonlar Büyük Locası'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Yahudi Toplumu ve Ermeni Patrikliği’nin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ndan (HKEMBL) geldi.

HKEMBL’nin 'Bülent Akkan, Büyük Üstat' imzasıyla internet sitesinde yayımlanan açıklamasında harekatın başarılı olması dilendi ve şu ifadelere yer verildi:
"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda haklı ve kararlı bir şekilde yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz."

 

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