02 Ocak 2020 Perşembe 14:58:11 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 14:59:42
Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde saat 14.18 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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