Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı. Marmara Adası Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Haberi gören vatandaşlar Marmara Adası'nın nerede ve hangi ile bağlı olduğunu araştırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Marmara Adası nerede? Marmara Adası hangi ile bağlı? sorularının yanıtını araştırıyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." şeklinde açıklamalarında bulundu. Bunun üzerine iki helikopter daha Marmara Adasına yönlendirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARMARA ADASI NEREDE?

Marmara Adası, Türkiye'nin en büyük ikinci adasıdır. Marmara Adası, Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan Marmara Adaları'nın en büyüğü ve Balıkesir'e bağlı olan bir adadır. Tamamı adalardan oluşan ve 14 adası bulunan Marmara ilçesindeki en büyük ada Marmara Adası. Çevresinde ise yerleşime açık olan diğer Marmara adaları; Avşa, Ekinlik ve Paşalimanı bulunuyor.

Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adası olan Marmara Adası, İstanbul'a deniz otobüsüyle 2,5 saat, gemiyle 5 saat; Erdek'e ise gemiyle 1 saat 45 dakika uzaklıktadır.