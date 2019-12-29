Marka 2020'de belirlenecek! 150 alternatif isim hazır

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlatan CEO Karakaş, “2022 sonuna doğru aracımızı çıkardıktan 18 ay sonra sedanımızı çıkarmak istiyoruz. Önce SUV pazara sunulacak. Diğer modeller kademeli olarak piyasa çıkarılacak” dedi. Türkiye'deki otomotiv sektörü büyüyeceğini belirten Karakaş, “2022'nin ikinci yarısında araçlar üretime geçecek. Yılda 175 bin araç üretilecek” ifadelerini kullandı.

Sürücülerin aynadan baktığında güçlü bir tasarım göreceğini ifade eden CEO Karakaş, “Biz otomobilden fazlasıyız” dedi.

TÜM KİMLİĞİNİ YANSITACAK

Yerli otomobilin markasının ne olacağına yönelik soruyu yanıtlayan CEO Karakaş, “Şu an belirlenmedi. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak” ifadelerini kullandı.

FİYATI PAZAR PAYI BELİRLEYECEK

Yerli otomobilin fiyatına yönelik soruya, iki sene sonrası için fiyat vermenin doğru olmayacağına dikkat çekerek yanıt veren Karakaş, “Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir” diye konuştu. Fabrikanın temelinin önümüzdeki senenin nisan ya da mayıs ayında temelini atacaklarını belirten Karakaş, “18 ay kadar sürer. Deneme üretimleri başlar. Biz her şeyi 2022'nin son çeyreğine yetiştirmek istiyoruz” dedi. Devletin araca büyük destek verdiğini vurgulayan Karakaş, “Toplam 30 bin araç garantisi var devlet tarafından. 5 sene içinde 30 bin alım yapılacak” ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından modifiye edilmiş yerli otomobil fotoğraflarını paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerli polis ve jandarma araçlarının fotoğrafları beğenerek, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı.

YÜRÜYEN BİLGİSAYAR

Yerli otomobilin yetişse de fuarlarda göstermeyeceklerini açıklayan TOOG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Biz otomobilden fazlasıyız” dedi. Türkiye’nin otomobilinin giderse Barcelona’ya, Los Angeles’a gideceğine dikkat çeken CEO Karakaş, “Bu çünkü bir otomobil değil, bu yürüyen bir bilgisayar” ifadelerini kullandı. Aracı güçlü bir hayvana benzettiklerini belirten Karakaş, “Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Aracın ön tarafında bizden bir çizgi var, palabıyık gibi” diye konuştu.