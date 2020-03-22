  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı ABD'de koronavirüs vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı
Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı
Bankta oturan yaşlılara su fırlattılar Bankta oturan yaşlılara su fırlattılar
Marius Sumudica "Koronavirüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye’yi terk etti Marius Sumudica "Koronavirüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye’yi terk etti
Terbiyesizler, bankta oturan yaşlılara su fırlattılar Terbiyesizler, bankta oturan yaşlılara su fırlattılar
İran'da 33 milyon yakın kişiye sağlık taraması yapıldı İran'da 33 milyon yakın kişiye sağlık taraması yapıldı
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı
Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı
Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı
Manavgat'ta sokağa çıkan yaşlı kadının savunması şaşırttı Manavgat'ta sokağa çıkan yaşlı kadının savunması şaşırttı
İçişleri Baklanlığı duyurdu! Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Baklanlığı duyurdu! Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı Irak’ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı
Konya'da karantina kurallarına uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza Konya'da karantina kurallarına uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza
Eritre'de ilk koronavirüs vakası görüldü Eritre'de ilk koronavirüs vakası görüldü
Yaşlıların evden kaçmasında iki sebep var Yaşlıların evden kaçmasında iki sebep var
Tabipler Birliği'nden yeni skandal! Bu kez yerli kiti hedef aldılar Tabipler Birliği'nden yeni skandal! Bu kez yerli kiti hedef aldılar
PASİFE ALINDI PASİFE ALINDI
Reyhanlı Barajı'nın altıda biri doldu Reyhanlı Barajı'nın altıda biri doldu
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz Baykar Teknik Müdürü Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz
Koronavirüs Kosova’da ilk canı aldı: 82 yaşında Koronavirüs Kosova’da ilk canı aldı: 82 yaşında
Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Mart 2020 Pazar 17:25:59 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 17:35:13

Marius Sumudica "Koronavirüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye’yi terk etti

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep’i terk ederek ülkesi Romanya’ya gitti. Bu olayın ardından Rumen çalıştırıcının 10 gün önce yaptığı "Bu virüs çok abartılıyor" sözleri akıllara geldi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spor müsabakalarını derinden etkiledi. Salgın nedeniyle Türkiye’de başta futbol olmak üzere tüm spor müsabakaları ertelendi. Erteleme kararının ardından bütün kulüpler futbolcularına ve teknik heyetlerine Türkiye’yi terk etme yasağı koyarken, bu yasağı delen tek kişi ise Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep ekibinin futbolculara ve teknik heyete bir hafta izin verip şehri terk etmemeleri yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Rumen teknik adam, iki gün önce kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya’ya gitti.

"Koronavirüs abartılıyor" demişti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, takımın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde gazetecilere verdiği açıklamalarda, virüsün çok abartıldığını söylemişti. Sumudica, 11 Mart Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Benim şu an için tek korkum, tek endişem maçlara seyirci alınmaması yada takımların deplasmana gidememesi. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Bu hastalık çok abartılıyor. Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama normal gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi hayatını kaybetti. O yüzden bu olay çok abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini iyi aldı. Ben futbolcularımda da bu konuda bir panik havası görmedim. Herkes nasıl davranması gerektiğini biliyor sonuçta. Konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bu konular bilim adamlarının konusu. Benim söyleyeceğim, çok fazla bir şey yok. Daha fazla konuşup propaganda yada panik havası oluşturmamak gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Rumen teknik adamın bu açıklamalarına ve kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep’i terk edip ülkesine gitmesi şaşkınlıkla karşılandı. Sumudica’nın bu tavrı sosyal medyada da en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.

Özel jet kiraladı

Yaşan olayın ardından Rumen basınına açıklamalarda bulunan Sumudica, daha önce bir rahatsızlık geçirdiğini ve risk almak istemediği için özel jet kiralayarak ülkesine döndüğünü söyledi. Sumudica, herkesten anlayış beklediğini aktararak her şey normale döndüğü anda Türkiye’ye dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Gaziantep FK’nın tavrı merak konusu

Gaziantep Futbol Kulübü ise yaşanan hadise karşısında sessizliğini koruyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, olay hakkında herhangi bir açıklama yada bilgilendirme yapmaması dikkat çekerken, spor dünyasında sıkça konuşulan bu durum hakkında nasıl bir tavır sergileyeceği merek ediliyor.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER