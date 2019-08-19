Marilyn Monroe kimdir? Marilyn Monroe neden öldü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Marilyn Monroe hakkında çarpıcı gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından Marilyn Monroe'nun ölümü ile ilgili internet araştırmaları yoğunlaştı. Monroe'nun morgda kaldığı 24 saat süresince fotoğraflarının çekildiği iddia edildi. ABD Fox News kanalının, Marilyn'in ölümü ile ilgili hazırladığı belgesel için röportaj veren Leigh Wiener'ın oğlu Devik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Devik, babasının morga girdikten sonra beş rulo fotoğraf çektiğini, üç ruloyu çalıştığı magazin dergisine verdiğini ama Marilyn'in morgdaki pozlarını sakladığını söyledi. Devik, babasının 1993 yılında öldüğünü ama hiçbir şekilde fotoğrafların yerini söylemediğini de ekledi.

Marilyn Monroe'nun ölümünden hemen sonra, üzerine yalnızca beyaz bir örtü örtülmüş fotoğraflarının basına sızdırılması, o dönem Monroe'nun hayranlarının tepkisini çekmişti.

MARİLYN MONROE KİMDİR?

Marilyn Monroe olarak tanıdığımız efsanevi aktris, Norma Jeane Mortensen adıyla 1 Haziran 1926'da Los Angeles, California'da doğdu. Babası Edward Mortensen, annesini Norma doğmadan önce bırakıp gitmişti. Açlık ve sefalet içinde geçen çocukluk yılları, annesiGladys Baker'ın ağır bir sinir nöbeti geçirip hastaneye kaldırılması ile daha da karardı. Norma'nın yetimhanedeki yaşamı işte bu talihsiz olayla başladı. 8 yaşında cinsel tacize uğrayan Norma Jean, bir tanıdıklarının yanında kalırken zaman içinde istenmeyen misafir durumuna düştü ve 16 yaşında hayatının en zor kararını verdi. Yetimhaneye dönmeyecek ve fabrikada işçi olarak çalışan Jim Doughertyile evlenecekti. 1942 Haziran'ında Jim ile evlenen Norma'nın evliliği uzun sürmedi ve 1946 Eylül'ünde bitti.

Burbank'ta bir fabrikada çalışırken şans eseri fotoğrafları çekildi ve modelliğe başladı. Ünlü film yapımcısı Howard Hughes tarafından keşfedildi ve adıMarilyn Monroe olarak değiştirildi. İlk başlarda küçük rollerde, sessiz sakin sarışın bir kız olarak kendini gösteren Marilyn, "Love Happy" (1949) ve "All About Eve" (1950) filmlerinden sonra başarıyı yakaldı. Doğallığına, cazibesini ve dişiliğini de ekleyerek, sessiz sakin sarışın kız "Sarışın Bomba" olarak anılan bir idole dönüştü. 1950 yılında tanıştığı profesyonel beyzbol oyuncusu Joe Di Maggio ile 1954 Haziran'ında dünya evine girdi.

"Niagara", "Gentlemen Prefer Blondes", "How to Marry A Millionaire" adlı filmlerle ününe ün katan Marilyn, herşeyin doğal ve içten olması gerektiğini savunurdu. Belkide bu düşüncesi sayesinde film yapımcılarının ve fotoğrafçıların rüyası haline geldi. 1954 yılının Ekim ayında ikinci eşinden de ayrılan Marilyn'in evliliğini bitiren en büyük etkenin, şöhreti ve sarışın seksi bomba imajı olduğu söylendi.

1956 yılı ise Marilyn için çok hızlı geçti. Kendi firması olan Marilyn Monroe Productions'ı da bu yıl içinde kuran seksi yıldız, 29 Haziran'da da bir oyun yazarı olan Arthur Miller ile üçüncü evliliğini yaptı. Kariyerini kötü yönde etkileyen, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı da bu dönemde başladı. Psikolojik problemler içinde kendini unutan Marliyn Monroe, 21 Haziran 1961 yılında üçüncü eşinden de ayrıldı.

MARİLYN MONROE NEDEN ÖLDÜ?

Monroe, 5 Ağustos 1962 yılında Brentwood'daki evinde ölü bulundu. Ünlü yıldız, aşırı dozda uyku ilacı aldı. Olayın bir intihar değil cinayet olduğu iddiaları ortaya atılmış, sebep olarakta Kennedy ile olan birlikteliği öne sürülmüştü. Marilyn, 8 Ağustos 1962'de California'da defnedildi.

Marilyn Monroe, yarım kalan filmi"Something's Gotto Give" i hiçbir zaman bitiremedi. Solak olduğu bilinen ünlü yıldızın vazgeçemediği ve yanından ayırmadığı tek şey "Chanel No:5"parfümüydü.

Ölümünden sonrada unutulmayan güzel yıldız, 1999 yılında People Magazinetarafından "Dünyanın En Seksi Kadını" seçildi. Yine 1999 yılında Playboy dergisi tarafından "20.yy'ın En Seksi Starı" seçilen Marilyn Monroe'nun sayısız filmi ve ödülü bulunmakta. Ayrıca Elton John'un "Candle in the Wind" adlı parçasını Marilyn'e itham ettiği bilinmektedir.