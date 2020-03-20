Mardin'de PKK'lı terörist teslim oldu
Jandarma ekiplerince görüşülen PKK'lı terörist, teslim olmaya ikna edildi.
Mardin'de kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor.
TERÖRİST TESLİM OLDU
Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmada terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Sorej Palu" kod adlı terörist Burhan Ü. ile ailesi aracılığıyla görüşüldü.
''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydının olduğu belirlenen terörist, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı.
Burhan Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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